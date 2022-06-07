Sinan Akçıl'dan bomba sözler... "İtiraf ediyorum. Gerçek bir Müge Anlı hayranıyım".
Araştırmacı gazeteciliği ve dobra konuşmalarıyla gönüllerde taht kuran sunucu Müge Anlı ve şarkıcı-besteci Sinan Akçıl'ın restoranda baş başa görüntülenmeleri aralarında aşk yaşadıkları iddialarını ortaya çıkarmıştı. Sinan Akçıl söz konusu iddialara açıklık getirerek, arkadaşlık yapmaktan gurur duyduğunu ve her gün Anlı'nın programını izlediğini söyledi.
Geçtiğimiz aylarda, ünlü sunucu Müge Anlı ile Sarıyer'de bir restoranda yemek yerken görüntülenen aşk dedikodularına karışan şarkıcı Sinan Akçıl konuyla ilgili ilk kez konuştu! İşte Akçıl'ın açıklamaları...
"Bununla ilgili gerçekten konuşmak istemiyorum. Türkiye'de arkadaşlık yapmaktan çok gurur duyduğum nadir bulunan karakterlerden biri Müge... Böyle sorulara cevap vermektense onun nasıl düzgün bir insan olduğunu ve nasıl başarılı işler yaptığını konuşalım" dedi.
Müge Anlı, ATV ekranlarında yaptığı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programıyla, reyting rekorları kırıyor. Cinayetleri ortaya çıkarması ve kayıpları bulması nedeniyle sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimlerin başında gelen Müge Anlı, geçtiğimiz aylarda şarkıcı Sinan Akçıl ile baş başa görüntülenmişti. Sarıyer'de bir restoranda yemek yiyen ikilinin buluşma nedeni merak konusu olmuştu.
Müge Anlı'nın sözlerinden ilham alarak geçtiğimiz aylarda "Durum Çok Acil" şarkısını yazmıştı.
Anlı'nın canlı yayınına çıkan şarkıcı, "İtiraf ediyorum. Gerçek bir Müge Anlı hayranıyım. Her gün izliyorum, Allah Türkiye'yi Müge Anlı'sız bırakmasın" ifadelerini kullanmıştı.