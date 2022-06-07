Sinan Akçıl'dan bomba sözler... "İtiraf ediyorum. Gerçek bir Müge Anlı hayranıyım".

"Bununla ilgili gerçekten konuşmak istemiyorum. Türkiye'de arkadaşlık yapmaktan çok gurur duyduğum nadir bulunan karakterlerden biri Müge... Böyle sorulara cevap vermektense onun nasıl düzgün bir insan olduğunu ve nasıl başarılı işler yaptığını konuşalım" dedi.