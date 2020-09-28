Sinan Akçıl yıllar sonra itiraf etti! Eski sevgilileri Hadise ve Ebru Şallı buna çok kızacak
Özel hayatından müzik kariyerine kadar merak edilen tüm soruları yanıtlayan Sinan Akçıl'ın cevapları şaşırttı.
Sinan Akçıl, Armağan Çağlayan’ın YouTube programı “Gör Beni”ye konuk oldu. Çağlayan'ın sorularını cevaplayan Akçıl'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.
Günlük hayatından bahseden Akçıli "çok mu fazla spor yapıyorsun" sorusuna "Çok aza indirdim sporu, “kilo aldın” dendi. Fitten çok, iri yarı bir kamyon şoförüne bebeksi bir surat yapmışlar gibi oldum. Aslında yağlı değilim. Milli takım kondisyoneri tuttum. Hoca 3 haftada 6 kilo verdirdi. Bu konuda biraz takıntılıyım, en iyisi olsun diye uğraşıyorum." yanıtını verdi.
Takıntılı biri olduğundan bahseden Akçıl "Neye takıntılı olduğuma da takıntılıyım. En çok işle ilgili takıntılıyım. Daha iyisi olsun diye..." dedi.
Kardeşi saklanmış: Babasının önceki eşinden çocuğunu yıllar sonra öğrendiğini belirten Akçıl "Net 2 brüt 6 kardeşiz! Ablamla biz iki kardeşiz, aynı anne babadan. Yıllar sonra merhaba diyerek biri geldi. “Ben Selen Akçıl, ablanızım” dedi. Meğer babamın annemden önceki eşinden bir kız çocuğu varmış. Bizden saklamışlar ama annem de Selen’e bakmış zaten bir süre. Ablamla öğrendik ki bir de abimiz varmış, Alman bir anneden. Babam annemden sonra evlendi ve ikiz bebekleri oldu. Yani anlayacağınız babamı Müge Anlı arasa büyük bir ihtimalle babam bir yerde çocuk yapıyor olur. " diye konuştu.