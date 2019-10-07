Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı yeniden evleniyor 1 ay önce boşanmışlardı
Geçtiğimiz ay boşanan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı yeniden evlenme kararı aldı.
2019 Yılının ilk ayında Amsterdam'da evlenen Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl çifti, geçtiğimiz ay tek celsede boşanarak herkesi şaşırtmıştı. Ayrılıkları pek de uzun sürmeyen ünlü çift, geçtiğimiz hafta ilişkilerine yeni bir şans vermiş ve barışmışlardı.
Yeniden barışan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, Paris sokaklarında el ele görüntülendi. İddialara göre Sinan Akçıl'ın Kıratlı'ya ikinci kez evlenme teklif ettiği Kıratlı'nın bu teklife 'Evet' dediği öğrenildi.
Sinan Akçıl, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına özel bir açıklama yaparak barıştıklarını duyurmuştu.
Akçıl, 2. Sayfa'y gönderdiği mesajda "Bazı büyük sevdalar hiçbir sözle anlatılmaz" Ne desek az ne desem eksik kalır. Hayattaki en değerli varlık Burcu benim için. Sonuna kadar bu aşkın arkasındayım" dedi.