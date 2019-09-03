Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşanıyor! Bircan Bali'den bomba açıklama
BEYAZ TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı sunucusu Bircan Bali, Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın çok yakında boşanacağını canlı yayında iddia etti.
24 Aralık 2018'de Amsterdam'da nikah masasına oturan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarında birbirlerini takşpten çıkan ikili ile ilgili bir iddiada Beyaz TV'de yayınlanan söylemezsem Olmaz programı Sunucusu Bircan Bali'den geldi. Bali çiftin evliliği ile ilgilide bilinmeyenleri canlı yayında paylaştı.
Bir süredir evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilen Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı bağlarını kopardı. Burcu Kıratlı geçtiğimiz günlerde "Akçıl" soy ismini sosyal medyadan silmiş Sinan Akçıl'ı takipten çıkmıştı. Kıratlı'nın bu hamlesine karşılık veren Sinan Akçıl'da eşini sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı.
İkilinin boşanmak üzere olduğu magazin kulislerinde konuşulurken gelen hamleler bu iddiaları doğrular cinsten. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz Programı sunucusu Bircan Bali, Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşanacağını açıkladı.
Bircan Bali canlı yayında Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl hakkında "Şunu açık açık söyleyeyim boşanıyorlar...Artık birlikte değiller. Sinan artık Burcu'nun hayatında olmayacak, Burcu'da artık Sinan'ın hayatında olmayacak. Nedenlerinin ne olduğunu saklıyorlar tahminlerimiz var ama kesin bir dille söyleyebiliriz ki Sinan bu ilişkiyi bitirirken çok öfkeliydi."