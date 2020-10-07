Sinan Akçıl MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç'a doktor buldu
Sinan Akçıl arkadaşı Serdar Ortaç'ın iyileşmesi için elinden geleni her şeyi yapıyor. Akçıl açıklamasında "Son zamanlarda Serdar Ortaç'ın iyileşmesine takmış durumdayım" dedi.
Uzun süredir MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç, yakın dostu Sinan Akçıl'dan büyük destek aldı. Şarkıcı Sinan Akçıl, MS hastası Serdar Ortaç'a doktor buldu.
Sinan Akçıl, Serdar Ortaç'ın hastalığını kafaya taktığını belirtti. İkili 2017 yılında "Eyyo Eyyo & Yüzyılın Aşkı" adlı şarkıları ile düet yapmış, neredeyse şarkı tüm Türkiye'nin diline dolanmıştı.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Akçıl, "Çok heyecanlıyım. Güzel gelişmeler oluyor. Şu anda Serdar Ortaç'ın yanına gidiyorum" diye konuştu.
Sinan Akçıl, "MS hastalığı için yurt dışında yaşayan bu işin en iyisi bir profesör buldum. Serdar'a gidip onu anlatacağım. Doktorla hemen bir randevu ayarlayıp Serdar'ı iyileştireceğim. Daha doğrusu vesile olacağım. Son zamanlarda Serdar Ortaç'ın iyileşmesine takmış durumdayım" ifadesini kullandı.