Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşanıyor mu eşinin yarı çıplak gelinliğine tepki göstermişti
Geçtiğimiz aylarda evlenen şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı'nın, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında boşanacakları iddia edildi.
2018 yılında başladıkları ilişkilerini çok geçmeden evlilikle taçlandıran Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti hakkında Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında bomba bir iddia ortaya atıldı. Programın sunucuları Müge ile Gülşen, çiftin boşanacaklarını iddia etti.
Geçtiğimiz haftalarda da Sinan Akçıl ile yapılan bir röportajı hatırlatan Kanal D 2. Sayfa sunucuları, ünlü şarkıcının evlilik hakkındaki soruları geçiştirdiğini söyledi. Boşanma nedeninin ise kıskançlık krizi olduğu iddia edildi.
Habere göre, iklili arasında yaşanan kıskançlık krizi büyüyerek boşanmaya kadar gitti. Ayrıca Sinan Akçıl'ın, avukatına boşanma davası için talimat verdiği de kulislerde konuşulmaya başlandı.
Ünlü çiftin sevenleri bu haberleri yalanlarken, bir yandan da çifte mesaj yağdırmaya başladı. İkilinin fan sayfalarında yazılan yazılarda ise, Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın bu haberleri kısa sürede yalanlayacakları iddia edildi.