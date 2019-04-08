Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşanıyor mu eşinin yarı çıplak gelinliğine tepki göstermişti

Geçtiğimiz haftalarda da Sinan Akçıl ile yapılan bir röportajı hatırlatan Kanal D 2. Sayfa sunucuları, ünlü şarkıcının evlilik hakkındaki soruları geçiştirdiğini söyledi. Boşanma nedeninin ise kıskançlık krizi olduğu iddia edildi.