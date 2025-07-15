Sinan Akçıl ile ayrılmıştı! Ece Erken'in aşk acısı kısa sürdü
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl’la sürpriz aşkı kısa süren Ece Erken önceki gece Bebek’te bulunan Arada Meyhane isimli mekândaydı. Keyifli halleri dikkat çeken ünlü sunucu gece boyunca çalan müzik eşliğinde dans etti.
Sinan Akçıl’la sürpriz aşkı geçtiğimiz haftalarda Samsun Havalimanı’nda el ele görüntülenmesiyle ortaya çıkan Ece Erken’in mutluluğu kısa sürmüştü.
Burcu Kıratlı’yla evli olduğu dönemde şarkıcıya “Eniştem” dediği görüntüler sosyal medyada gündem olan sunucu “Bırakın mutlu olayım” diyerek herkese aşkını ilan etmişti.
AYRILIK HABERİ GELDİ
Ancak bu aşk itirafından kısa süre sonra Ece Erken ve Sinan Akçıl yollarını ayırdıklarını duyurdu.
BEBEK'TE GÖRÜNTÜLENDİ
Ayrılığın ardından Ece Erken önceki gece Bebek’te bulunan Arada Meyhane isimli mekânda eğlencedeydi. Kız arkadaşıyla koyu sohbete dalan Erken, çalan müziklere dans ederek eşlik etti.