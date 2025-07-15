Sinan Akçıl ile ayrılmıştı! Ece Erken'in aşk acısı kısa sürdü

AYRILIK HABERİ GELDİ

Ancak bu aşk itirafından kısa süre sonra Ece Erken ve Sinan Akçıl yollarını ayırdıklarını duyurdu.

BEBEK'TE GÖRÜNTÜLENDİ

Ayrılığın ardından Ece Erken önceki gece Bebek’te bulunan Arada Meyhane isimli mekânda eğlencedeydi. Kız arkadaşıyla koyu sohbete dalan Erken, çalan müziklere dans ederek eşlik etti.