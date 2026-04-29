Sinan Akçıl evindeki en değerli parçayı paylaştı! İşte o kareler...
Şarkıları, konserleri ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Sinan Akçıl, bu kez evindeki özel bir eşyayı takipçileriyle paylaştı.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kendisi için manevi değeri çok yüksek olan bir parçayı gösterdi.
Sinan Akçıl, evinde bulunan Kabe örtüsünden küçük bir parçayı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
“Evdeki en değerli şey... Umre zamanı bana hediye edilen Kabe örtüsü. Her yıl hac döneminde değiştirilen örtünün küçük bir parçası. İnanırım ki beni korur, beni kollar.”
Akçıl’ın bu paylaşımı kısa sürede takipçilerinden ilgi gördü.
