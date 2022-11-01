Sinan Akçıl eski eşi Burcu Kıratlı'yı yalanladı ''Aleyna bana abi demedi''
Burcu Kıratlı, eski eşi Sinan Akçıl ile yeni sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu hakkında konuşmuştu. Aleyna Kalaycıoğlu'nun Akçıl'a abi diye hitap ettiğini söylemişti. Sinan Akçıl, eski eşinin sözlerini yalandı ve Kalaycıoğlu ile olan ilişkisini kabul etti.
Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile beraber baktıkları iki köpeği çok özlediğini söylemişti. Akçıl, hayvanlar için de velayet hakkı ve periyodik görme hakkının olması gerektiğini söylemişti.
Kıratlı, Akçıl'ın bu sözlerine cevap vermişti. "Sinan köpekleri istediği zaman gelip görebilir. Sonuçta medeni insanlarız" demişti. Ayrıca Akçıl ve Kalaycıoğlu'nun birlikte tatile gitmesi hakkına konuşmuştu.
Aleyna Kalaycıoğlu'nun Sinan Akçıl'a 'abi' diye hitap ettiğini söylemişti. Sinan Akçıl, eski eşini yalancı çıkardı.
Sinan Akçıl, eski eşinin söylediği ''Aleyna, Sinan'a abi diyordu'' ifadesine karşılık eski eşinin yalan söylediğini belirtti.