Sinan Akçıl Emrah birbirlerine girdiler Emrah'tan ağır hakaretler 'çapın yetmez'
Sinan Akçıl sevgilisi Burcu Kıratlı ile aynı dizide rol alan Emrah hakkında söyledikleriyle kavganın fitilini ateşledi. Emrah, Akçıl'a sosyal medya hesabından cevap verdi.
Sinan Akçıl, dün Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programında sevgilisi Burcu Kıratlı ile aynı dizide rol alan Emrah hakkında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine topladı. "Duyduğum şeylerden sonra Emrah ile görüşmeyi düşünmüyorum" diyen Sinan Akçıl, şunları söyledi:
''Emrah, Aşk ve Mavi setindeki herkesin kalbini kırmış. Bir sürü şey anlattılar bana. O yüzden Emrah'a karşı dolmayayım diye şarkılarını fazla dinlemedim. Burcu ile de sıkıntıları oldu. Dizinin son bir sezonunu Burcu ile konuşmadan oynamışlar.''
''Burcu'nun mirası var. Onun yavrusu gibi bir köpeği var. Onunla ilgili de sıkıntılar olmuş. 'Sette köpek istemiyorum' gibi şeyler demiş. Eskiden bir şarkı için gelmişti bana.''
''Bir şarkı istemişti. O zaman bir görüşmüştük ama duyduğum şeylerden sonra görüşmeyi düşünmüyorum. Benim için emekçi insanlar çok değerli.''