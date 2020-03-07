Sinan Akçıl Emrah birbirlerine girdiler Emrah'tan ağır hakaretler 'çapın yetmez'

''Emrah, Aşk ve Mavi setindeki herkesin kalbini kırmış. Bir sürü şey anlattılar bana. O yüzden Emrah'a karşı dolmayayım diye şarkılarını fazla dinlemedim. Burcu ile de sıkıntıları oldu. Dizinin son bir sezonunu Burcu ile konuşmadan oynamışlar.''