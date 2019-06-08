Sinan Akçıl Demet Akalın'a göndermede bulundu Akalın'dan yanıt gecikmedi
Dün Bodrum’da sahne alan Sinan Akçıl, sahnede hem Demet Akalın’a hem de Hande Yener’e gönderme de bulunmuştu. Akalın'dan cevap gecikmedi.
Dün Bodrum’da sahne alan Sinan Akçıl, sahnede hem Demet Akalın’a hem de Hande Yener’e gönderme de bulunmuştu. Sinan Akçıl, Demet Akalın hakkında “Arıyor ama ulaşamıyor. Çünkü engelledim” demişti.
Yıllardır küs olduğu Hande Yener ile bir ara barışan ve bu barışma sonrasında da şarkı sözü aldığı Sinan Akçıl'ı karşısına alan Demet Akalın veto yedi.
Demet Akalın, Temiz Magazin adlı Instagram hesabına Sinan Akçıl ile ilgili bir yorum yaptı. Demet Akalın, Akçıl’ın kendisini engellemesine karşılık olarak “Pahalıya patlayacak bu ona” yorumunu yaptı.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde şarkıcı Demet Akalın, fotoğrafının altında takipçi satmaya çalışan bir kullanıcıya "Sinan Akçıl'a yaz o alır. Bizim takipçi satışıyla işimiz olmaz." diyerek Akçıl'ın sahte takipçi aldığını ima etmişti.