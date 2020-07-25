Sinan Akçıl Burcu Kıratlı yeniden evleniyor işte böyle evlilik teklifi etti
Geçtiğimiz yıl Eylül ayında boşanan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı yeniden evlenme kararı aldı. Akçıl, evlilik teklifinde bulundu.
Sinan Akçıl'ın Eylül ayında tek celsede boşandığı oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde tektaş yüzük hediye ederek yeniden evlenme teklifinde bulundu. İkili, boşanmalarının ardından kısa bir süre sonra zaten barışmışlardı.
Burcu Kıratlı'nın doğum gününde Sinan Akçıl, tektaş yüzük hediye etti ve yeniden evlilik teklifinde bulundu.
Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, Ocak 2019'da Hollanda Amsterdam'da nikah masasına oturmuş, eylülde boşanmıştı. Kasımda ise yeniden bir araya gelmişlerdi.
Peki, Burcu Kıratlı kimdir?
Burcu Kıratlı, 23 Temmuz 1989 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ünlü oyuncu ilkokul öğrenimini Ata Koleji'nde, orta okul öğrenimini BJK Koleji'nde, lise öğrenimini ise Bebek Yeni Yıldız Koleji'nde tamamlayarak Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden lisans derecesi ile mezun oldu.