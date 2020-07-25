Sinan Akçıl Burcu Kıratlı yeniden evleniyor işte böyle evlilik teklifi etti

Sinan Akçıl'ın Eylül ayında tek celsede boşandığı oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde tektaş yüzük hediye ederek yeniden evlenme teklifinde bulundu. İkili, boşanmalarının ardından kısa bir süre sonra zaten barışmışlardı.