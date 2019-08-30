Sinan Akçıl Burcu Kıratlı ilişkisinde flaş hamle ikili birbirlerini sildi

24 Aralık'ta Amsterdam'da nikah masasına oturan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl'ın evliliklerinin üzerinde yine kara bulutlar dolaşıyor. İkilinin boşanmak üzere olduğu magazin kulislerinde konuşulurken gelen hamleler bu iddiaları doğrular cinsten.