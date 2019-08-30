Sinan Akçıl Burcu Kıratlı ilişkisinde flaş hamle ikili birbirlerini sildi
Bir süredir aralarının bozuk olduğu konuşulan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl birbirlerini sildi.
24 Aralık'ta Amsterdam'da nikah masasına oturan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl'ın evliliklerinin üzerinde yine kara bulutlar dolaşıyor. İkilinin boşanmak üzere olduğu magazin kulislerinde konuşulurken gelen hamleler bu iddiaları doğrular cinsten.
Burcu Kıratlı sosyal medya hesabından 'Akçıl' soyadını silip eşini takip etmeyi de bıraktı. Kıratlı'nın bu hamlesinin ardından ünlü şarkıcı da eşini takipten çıkardı.
Kıratlı birlikte göründükleri fotoğrafları da sosyal medya hesabından çıkardı. Sonrasında Sinan Akçıl'ın da eşini takipten çıkarması, ikilinin bu hareketleri çiftin boşanma yoluna girdikleri şeklinde yorumlandı.
Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde Ferhat Göçer'in sahnede eski aşklarından bahsetmesi nedeniyle zor duruma düşmüştü. Kızgınlığını Göçer'e sosyal medya hesabı Instagram'dan sitem ederek dile getirirken eşi Burcu Kıratlı'ya özgüler yağdırmıştı ki Akçıl, o fotoğrafı da sildi.