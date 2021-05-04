Simsiyah akıyor kokudan pencere açamıyorlar! Çorlu deresi çevre sakinine isyan ettirdi
TRAKYA'da, kirliliğiyle gündemde olan Ergene Nehri'nin önemli kollarından Çorlu Deresi, son günlerde endüstriyel atıklar nedeniyle simsiyah akmaya başladı. Havaların ısınmasıyla çevreye ağır kokular yayan derenin çevresinde oturanlar, pandemi döneminde zor durumda kaldıklarını belirterek, önlem alınmasını istedi.
Trakya'da, kirliliğiyle gündeme gelen Ergene Nehri'nin önemli kollarından biri olan Çorlu Deresi, endüstriyel atıklar nedeniyle simsiyah akmaya başladı.
Yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Çorlu Deresi'nin geçtiği Sağlık Mahallesi'ndekiler, yıllardır kirlilik yaşanan derede önlem alınmasını istiyor. Havaların ısınmasıyla simsiyah akan derenin ağır kokuları da arttı.
Mahalleli, havaların daha da ısınmadan sorunlarına çare bulunmasını isteyerek, ağır kokular nedeniyle evlerinde oturamadıklarını, pencereleri açamadıklarını ve özellikle kısıtlamaların olduğu pandemi döneminde zorluk çektiklerini söyledi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Çorlu Deresi'nin endüstriyel atıklarla kirlendiğini söyledi.