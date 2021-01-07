Simpsons ABD Kongre baskını bildi dünya şaşkına döndü! Trump'ın ölüm kehaneti olay oldu

1989'dan beri yayında olan ve 2007 yılında da sinema filmi olarak izleyicilerinin karşısına çıkan Simpsons, insanlığa kan ağlatan koronavirüs salgını da dahil olmak üzere bir dizi ürkütücü tahmin yaptı. Yapılan tahminlerin bir bir çıkması endişeye neden oldu.