Simpsonlar'ın Kristof Kolomb heykelinin başının kesilmesi tahmini gerçek oldu

Tom Hanks

Hayranları, dizinin Tom Hanks’in koronavirüse yakalanacağını önceden tahmin ettiğine inanıyor. Dizinin 2007 yapımı TV filmi versiyonunda Tom Hanks, bir reklam filmi sahnesinde görülüyor. Reklamda Büyük Kanyon sıkıcı olduğu için yerine konan yeni Büyük Kanyon tanıtılıyor. Hanks, reklamda, "ABD hükümeti güvenilirliğini kaybetti, o yüzden benimkini ödünç alın" mesajı veriyor. Aktör, ardından, "Ben Tom Hanks, beni şahsen görürseniz lütfen beni bırakın" diyor.

Teori, diğer kehanetlere göre gerçek hayattan biraz uzak kalsa da dizinin sıkı hayranları Tom Hanks’li bölümü Simpsonlar’ın tahminleri listesine ekliyor.