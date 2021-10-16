Simpsonlar'ın her bölümü izleyene 65 bin TL! Süre 8 hafta: İşte şartlar...
1989 yılından beri hayatına devam eden 33 sezonluk animasyon dizisi The Simpsons (Simpsonlar) ile ilgili iş ilanı sosyal medyada gündem oldu. 65 bin TL verilecek işte şartlar belli oldu.
Simpsonlar dizisinin, Donald Trump'ın ABD Başkanı olmasından, parçacık fiziğinde çığır açan Higgs bozonuna kadar birçok konuda "geleceği öngördüğüne" dair son dönemde internette pek çok tartışma yaşanmıştı.
Platin Casino adlı sitenin yayımladığı iş ilanında, ABD yapımı ünlü Simpsonlar dizisinin 33 sezonunu ve 2007'de çekilen Simpsonlar: Sinema Filmi'ni (The Simpsons Movie) izleyecek bir kişi arandığı belirtildi.
Birleşik Krallık merkezli bir bahis ve şans oyunu sitesi, Simpsonlar'ın her bölümünü izleyene 7 bin dolar (yaklaşık 65 bin TL) teklif etmesi gündem oldu.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre site de işe alacakları kişiden bu meseleye odaklanmasını istediklerini belirtti.