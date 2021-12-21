'Simit yeriz' diyen Hülya Avşar'ın geçmişteki 'radyasyonlu çay' sözü gündeme geldi

Avşar, "Ekonominin sanatçılara nasıl yansıması oluyor?" sorusu üzerine "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bugünler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" dedi.