'Simit yeriz' diyen Hülya Avşar'a geçmişteki sözleri hatırlatıldı! 'Radyasyonlu çay' önermiş...
TÜRKİYE ekonomisine ilişkin 'Gerekirse simit yeriz' çıkışıyla günlerdir tartışılan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki... Kayahan, Avşar kızının geçmişteki açıklamalarını örnek göstererek "O radyasyonlu çayı da önermişti" dedi.
Dolar ve euro kurunun dalgalı seyri çerçevesinde Türkiye ekonomisini değerlendirirken "Gerekirse simit yenecek" diyen Hülya Avşar'a tepkiler çığ gibi büyüyor. Ünlü radyo programcısı Zeki Kayahan Coşkun da Avşar'ın yıllar önce vatandaşa radyasyonlu çay önermesini gündeme getirdi.
"Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar"
Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, önceki gün basın mensuplarıyla sohbet ederken ekonomi hakkında konuşurken "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bugünler de biraz kolay atlatılacak" dedi.
Avşar, "Ekonominin sanatçılara nasıl yansıması oluyor?" sorusu üzerine "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bugünler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" dedi.
Bu sözleriyle gündemden düşmeyen Avşar, sosyal medyada trend olurken hem ünlülerden hem de vatandaşlardan tepkiler gelmeye devam ediyor.