Simidin içine koyup sattı! Alan bir daha alıyor, ''mutlaka deneyin'' tavsiyesi
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir fırıncının yaptığı hamsili simit, müşterilerden ilgi gördü. Simidi deneyen müşterilerden biri ürünün tadını hamsili pilava benzettiğini ifade etti.
Pınar Erden Güneş
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İşletmeci Bahtiyar Bodur, asırlık lezzet simit ile Karadeniz'in hamsisini bir araya getirdiklerini söyledi.Bodur, birkaç denemeden sonra hamsili simidi müşterilerine sunduklarını belirterek, "Müşterilerimizden geri dönüşler çok güzel oldu. Gelen olumlu tepkiler üzerine hamsili simidin satışına başladık." dedi.
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Bodur, "Balık ekmek olur da hamsili simit neden olmasın?" düşüncesinden yola çıktığını söyleyerek, "Evinde herkes bu ürünü çok kolay şekilde yapabilir. Tüm ev hanımlarına tavsiye ediyorum, mutlaka denesinler." diye konuştu.
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İç harcı hamsi, karabiber, pul biber ve tuzla hazırlanan simidi deneyen müşterilerden Sibel Hatioğlu ise çok beğendiği ürünün tadını hamsili pilava benzettiğini ifade etti.
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