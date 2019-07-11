Simge Sağın'ın yeni imajı takipçilerini büyüledi
Seksi şarkıcı Simge Sağın, saç rengini sarıya boyatarak imaj değişikliğine gitti. Sağın, yeni halini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Ne yaparsa güzel yapıyor." ifadelerini kullandı.
Genç şarkıcı Simge Sağın, koyu kahve olan saç rengini sarıya çevirdi. Yeni şarkısı için geri sayıma başlayan şarkıcı yeni saçlarıyla sosyal medyada olay oldu.
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Sosyal medya hesabı Instagram'ndan yeni saçlarıyla, albümden bir fotoğrafını paylaşan Simge Sağın'a yorum yağdı.
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Şarkıcının yeni saçlarını bazı takipçileri beğenirken bazı takipçileri ise eski saçlarına geri dönmesini istedi.
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Simge Sağın yeni saçlarıyla sosyal medyada en çok konuşulan ünlüler arasına hızlı bir giriş yaptı.
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