Simge Sağın'ın çocuğu olduğunu iddia etmişti! Bedeli 'hayırlı' oldu
Simge Sağın kendisinin bir çocuğu olduğunu iddia eden TV programcısı Cem Aydınlı'dan şikayetçi olmuştu. Sağın şartlarının yerine getirilmesi doğrultusunda Aydınlı ile uzlaştı.
Geçtiğimiz yıllarda şarkıcı Simge Sağın'ın eski evliliğinden bir çocuğu olduğunu iddia eden TV programcısı Cem Aydınlı'ya açtığı davada ikili uzlaşmaya vardı. Uzlaştırmaya giden dosyada Simge Sağın'ın avukatı Ayşegül Mermer, engellileri sevindiren bir sonuç sağladı.
Şikayet dilekçesinin uzlaştırma komisyonuna gitmesinin ardından Ayşegül Mermer, müvekkiline yönelik asılsız iftirada bulunan Cem Aydınlı'ya uzlaşma teklifini açıkladı. Dilekçesinin uzlaştırma komisyonuna gitmesinin ardından Simge, sunucunun Tohum Otizm Vakfı’na 4 adet akülü tekerlekli sandalye bağışlamasını istedi.
Sağın, bir daha hakkında asılsız haber yapmaması şartını da koştu. Aydınlı, sanatçı tarafından sunulan şartı kabul etti.
Aydınlı'nın uzlaşma şartını kabul etmesiyle ünlü şarkıcı da şikayetini geri çekti.