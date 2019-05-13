Simge Sağın'ın çocuğu olduğunu iddia etmişti! Bedeli 'hayırlı' oldu

Geçtiğimiz yıllarda şarkıcı Simge Sağın'ın eski evliliğinden bir çocuğu olduğunu iddia eden TV programcısı Cem Aydınlı'ya açtığı davada ikili uzlaşmaya vardı. Uzlaştırmaya giden dosyada Simge Sağın'ın avukatı Ayşegül Mermer, engellileri sevindiren bir sonuç sağladı.