Simge Sağın sosyal medyayı ikiye böldü! Konser kıyafeti olay oldu
Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın konseri için tercih ettiği kıyafet olay oldu. Sağın, sosyal medyayı ikiye böldü.
Çıkardığı şarkıları dilden dile dolaşan şarkıcı Simge Sağın, Çeşme'de sevenlerine konser verdi. 37 yaşındaki şarkıcı sahne öncesi sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı. Güzel şarkıcının konseri için seçtiği kıyafet sosyal medyada olay oldu. Sağın, konser kıyafetiyle takipçilerini ikiye böldü.
Çeşme'de bir beach club konseri veren güzel şarkıcı, cesur kıyafetiyle paylaştığı poza takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Şarkıcının kıyafetini açık bulan bazı takipçileri paylaşıma tepki gösterdi.
Takipçiler, "Hiç giyinmeseydin, giyinmeyi unutanlardan, Dekoltenin de bir asaleti olmalı" diye yorumlar yaptı.
Bazı takipçileri ise eleştiri yağmuruna tututan Simge'ye "Arkadaşlar beach club'ın birinde konser verecek ne giyseymiş? Taşlı tüllü abiye mi? yorumuyla destek verdi.