Simge Sağın ilişkilerimde beni aldattılar dedi ihanet itirafıyla gündemi salladı!

"Beni hep aldattılar": “İlişkilerimin çoğunda beni aldattılar. Seven insan aldatmaz... O sevgilerin hiçbiri gerçek değilmiş. Bana çok hayran olanlar, Simge'yi pijamayla görünce belki de o noktada olmuyor. Bence onlar beni gerçekten sevmemişler. Beni ben olduğum için mi yoksa ünlü olduğum için mi sevdiler diye düşünüyorum.”