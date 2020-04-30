Simge Sağın ilişkilerimde beni aldattılar dedi ihanet itirafıyla gündemi salladı!
Son dönemlerin yıldızı parlayan şarkıcısı Simge Sağın bugün katıldığı YouTube programında yaptığı ihanet itirafıyla gündeme oturdu.
Salgın sonrası Türkiye'de alınan tedbirler kapsamında ünlüler evlerine çekildi ve buradan takipçileriyle soru-cevap etkinlikleri ya da Instagram'dan yaptıkları canlı yayınlarla iletişimlerini sürdürüyorlar. Genç şarkıcı Simge Sağın, katıldığı YouTube programında çok özel bir itirafta bulundu.
Sağın, Hürriyet'ten Hakan Gencay'ın, YouTube kanalı, 'Hakan Gence'yle Evden'in bugün konuğu oldu. Şarkıcı, aşk hayatıyla ilgili çok özel bir açıklamada bulunarak şu sözleri sarf etti:
"Beni hep aldattılar": “İlişkilerimin çoğunda beni aldattılar. Seven insan aldatmaz... O sevgilerin hiçbiri gerçek değilmiş. Bana çok hayran olanlar, Simge'yi pijamayla görünce belki de o noktada olmuyor. Bence onlar beni gerçekten sevmemişler. Beni ben olduğum için mi yoksa ünlü olduğum için mi sevdiler diye düşünüyorum.”
Simge Sağın'ın bu sözleri kısa sürede magazin kamuoyunda ses getirirken, birçok takipçisinden kendisine destek mesajları gelmeye başladı.