Simge Sağın 'gizli çocuğu var' yalanını affetmedi! Bakın ne yaptı

Simge Sağın 'gizli çocuğu var' yalanını affetmedi! Bakın ne yaptı

Dünyaca ünlü model Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara ile adı aşk dedikodularına karışan şarkıcı Simge Sağın, gizli bir çocuğu olduğunu öne süren sunucu Cem Aydınlı ile davalık oldu.

Simge Sağın 'gizli çocuğu var' yalanını affetmedi! Bakın ne yaptı - Sayfa 1

Son günlerde magazin kulislerinde konuşulan yeni aşk iddiaları gündeme bomba gibi düşen şarkıcı Simge Sağın ve Metin Hara ilişkisine dair hala kafalarda çeşitli soru işaretleri varken güzel şarkıcının gizli çocuğu olduğunu iddia eden televizyon programcısı Cem Aydınlı'yı affetmedi.

19
Simge Sağın 'gizli çocuğu var' yalanını affetmedi! Bakın ne yaptı - Sayfa 2

Pop müziğinin sevilen ismi Simge Sağın, geçtiğimiz yıl herkesten gizlediği bir çocuğu olduğunu iddia eden TV programcısı Cem Aydınlı'dan şikayetçi olmuştu.

29
Simge Sağın 'gizli çocuğu var' yalanını affetmedi! Bakın ne yaptı - Sayfa 3

Sağın, TV programında ortaya atılan'Alkollüyken eski menajeri Cihan Tükel'i taciz etti' iddiasını da yalanlamıştı.

39
Simge Sağın 'gizli çocuğu var' yalanını affetmedi! Bakın ne yaptı - Sayfa 4

Soruşturma başlatan savcılık, dosyayı uzlaşma bürosuna gönderdi. Sağın; Aydınlı'nın, Tohum Otizm Vakfı'na 4 akülü tekerlekli sandalye bağışlaması ve asılsız haber yapmaması şartıyla uzlaşabileceklerini söyledi. 

49