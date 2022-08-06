Simge Sağın derin göğüs dekolteli elbisesiyle nefes kesti

Şarkılarının yanı sıra güzelliği ile kendisine hayran bırakan Simge Sağın önceki akşam sahne aldı. Kişisel bakımı kadar, sahne kostümlerine de özen gösteren Sağın son olarak sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla gündeme bomba gibi düştü. Derin göğüs dekolteli elbiseli fotoğrafına takipçileri " Tanrıça gibisin" yorumunu yaptı.