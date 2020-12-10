Simge Sağın apar topar hastaneye kaldırıldı ameliyata alındı
Simge Sağın, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Sağın, anında ameliyata alındı.
Simge Sağın dün akşam şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastanelik oldu. Apandisit teşhisi konan, Sağın apar topar ameliyata alındı. Ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan güzel şarkıcı, geçtiğimiz günlerde YouTube'da yayın yapan 'Bize Kaldı' kanalına konuk olmuştu. Sağın arkadaşı Selin Ciğerci'yi arayarak "Pandemiden dolayı sıkıntılı durumdayım, 150 bin TL'ye ihtiyacım var" diyerek şaka yapmıştı.
Ciğerci'nin arkadaşının bu isteğine karşılık verdiği "Hay hay, yarın sabah bankacımı arayıp hemen hallediyorum. Ne zaman pandemi biter bana parsel parsel ödersin. Kimseye de söyleme, kimse de bilmesin" yanıtı ise olay olmuştu.
Simge Sağın: 8 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul Şişli’de dünyaya gelmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümün’e devam ederek Klasik Türk Müziği sanatçıları Alaeddin Yavaşca ve Selahattin İçli dahil olmak üzere çeşitli isimlerden eğitim almıştır.