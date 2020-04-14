Simge Barankoğlu cinsel içerikli grubun reklamını yaptı 'rezalet' dedirten paylaşım
Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, Instagram hesabından cinsel içerikli görüntülerin yayımlandığı bir telegram grubunun reklamını yapması sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Instagram'da 758 bin takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, sosyal medya hesabının hikayeler kısmından yaptığı paylaşımla ortalığı ayağa kaldırdı.
Barankoğlu, kişisel hesabından bir telegram grubunun reklamını yaptı. Yayınladığı reklam videosunda bahsi geçen grupta diğer fenomenlerin ifşalarının yer alacağını belirten Simge Barankoğlu, yüz binlerce takipçisini grubu takip etmeye davet etti.
Ancak ifşa videolarını izlemek için gruba girenler cinsel içerikli videolarla karşılaşınca büyük bir şok yaşadı. Grupta art arda ahlak dışı videoların yayımlandığı iddia edildi.
Bu gelişmelerin ardından Instagram hesabından söz konusu iddialara yanı veren Simge Barankoğlu, cinsel içeriklerin kendisinin bilgisi dışında paylaşıldığını belirterek takipçilerinden özür diledi.
İşte Simge Barankoğlu'nun açıklamaları