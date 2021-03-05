Şimdiden böyleyse! 'Çok yüksek riskli' Konya'da sıcaklık arttı, maske ve mesafe unutuldu

Kırmızı kategoride, 'çok yüksek riskli' il olarak bulunan Konya'da hava sıcaklığının 14 dereceye çıkmasıyla tedbirler unutuldu. Sokak ve caddelerin kalabalıklaştığı kentte, maske ve sosyal mesafe tedbirlerine uymayanlar olduğu da gözlendi.