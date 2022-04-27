Şimdi de H3N8 virüsü alarmı! Çin'den resmi açıklama geldi

Dünya, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) geride bırakmaya hazırlanırken Çin'den gelen haber ile sarsıldı. Çin'de insana bulaşan ilk H3N8 virüsü vakası teyit edildi. Uzmanlar virüsün semptomlarını açıkladı ve bir de uyarıda bulundu.

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2019'un son günlerinde hayatımıza giren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısa sürede küresel bir pandemiye neden olarak milyonlarca hayata mal oldu. Dünya genelinde yapılan milyarlarca aşı, Omicron varyantının daha düşük ölüm oranına sahip olması gibi faktörlerin de yardımıyla Kovid-19'u geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Dünya, koronavirüs ile vedalaşmaya hazırlanırken virüsün ilk görüldüğü ülke olan Çin'den bir hayli tedirgin edici bir haber geldi.

İlk vaka teyit edildi

Son dönemde uyguladığı katı karantina rejimi ile gündemde olan Çin'de insana bulaşan ilk H3N8 virüsü vakası teyit edildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) virüsün Henan eyaletindeki Zhumadian şehrinden bir çocukta görüldüğünü duyurdu. Aynı açıklamada söz konusu vakada 5 Nisan'da ateş ve diğer semptomlar görülmeye başlandığı, durumun ağırlaşması sonrası 10 Nisan'da hastaneye kaldırıldığı bilgisine yer verildi.

İnsandan insana bulaşıyor mu?

NHC, çocuğun ailesinin evde tavuk yetiştirdiğini ve yaban ördeklerinin yaşadığı bir bölgede yaşadığını söyledi. Hastaneye kaldırılan çocuğun doğrudan kuşlar tarafından enfekte edildiği bilgisinin altı çizilirken suşun 'insanları etkili bir şekilde enfekte etme' yeteneğine sahip olmadığı belirtildi. NHC, bu ihtimalin düşük olmasına rağmen halkı ölü veya hasta kuşlardan uzak durmaları ve ateş veya solunum semptomları göstermeleri durumunda hastaneye başvurmaları konusunda uyardı.

H3N8'in semptomları neler?

Virüsün özellikle insanların solunum yolunda da bulunan bir proteini hedef alıp buraya yerleştiği bildiriliyor. H3N8'in en belirgin semptomunun yüksek ateş olduğunun altını çizen uzmanlar solunumda güçlük çekmenin de belirtiler arasında bulunduğunu belirtiyor.