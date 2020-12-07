Şimdi de 'gizemli bir hastalık' baş gösterdi! Gözleri yanıyor titreyerek krize giriyorlar
HİNDİSTAN'da haftasonu henüz belirlenemeyen bir hastalıktan dolayı 300 kişi hastaneye kaldırıldı. Gözleri yanıyor, titreyerek krize giriyorlar. Hepsinin de koronavirüs testleri negatif çıktı.
Konuya ilişkin açıklama yapan uzman isim, "Bu, gizemli bir hastalık ve neden kaynaklandığını laboratuvar incelemesinin ardından anlayabileceğiz" diye konuştu.
Dünya genelinde etkili olan koronavirüs salgını henüz etkisini yitirmezken, aşı çalışmalarına hız verildi. Birçok ülke ikinci dalga nedeniyle alınan sıkı tedbirlere geri dönmek zorunda kaldı.
Bu durum insanlarda tedirginlik yaratırken, Hindistan'da gelen haberler korkuya yol açtı.
300 kişi hastaneye kaldırıldı
Hindistan'ın güneydoğusundaki Andra Pradesh eyaletinde bulunan Eluru kentinde hafta sonu henüz belirlenemeyen bir hastalıktan dolayı 300 kişi hastaneye kaldırıldı.