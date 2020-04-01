Şimdi de Erdoğan'ı "Korona Virüs" ile vurma planı!

Şöyle bakıyorum tüm dünyaya…

Her ülke kendi derdine düşmüş…

Binlerce insan yaşamını kaybediyor..

Güçlüsü, güçsüzü yok bugün dünyanın bütün devletleri topyekun korona virüse karşı mücadele veriyor...

Bütün ülkelerde dayanışma ruhu ortada...

İktidarı ve muhalefeti ile elele...

Çünkü aynı geminin içinde olduklarını biliyorlar..

Birlikte çare arıyorlar...

Türkiye hariç!..

Ne yazık ki!

Muhalefet yine pusuda...

Salgın üzerine planlar...

Ölümler üzerine hesaplar...

Tayyip Erdoğan ve kabinesi çöksün hesabı...

Ne yazık ki tablo bu!..

Kimse "Yok efendim böyle bir şey" demesin..

Belli ki ömrü Korona Virüs kadar olacak olan muhalif bir milletvekilinin çıkıp ülkesinin Cumhurbaşkanı aleyhine "ERDOĞAN GİDECEKSİN" şeklinde attığı küstahça tweet asla kişisel değildir..



Diğeri istifa çağrısı yapıyor, bir başkası devletin milli dayanışma ruhu olarak başlattığı yardım kampanyasını “Zırnık yok. Devlet dilencilik yapıyor” diye sabote etmek için çırpınıyor…



Ülkeyi yönetmeye talip bir lider çıkıyor “Ben bağışımı İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerine yapıyorum” diyerek böylesine bir dönemde ülkenin belediyeleri arasında siyasi ayrım yapıyor…

Yetmedi Erdoğan'a "Maaş bağışı yetmez, Katar uçağını da bağışla" diyor…

Ne kadar ucuzlamış siyaset!..

İyi de o uçak Erdoğan'ın değil milletin!..



O liderin yanındaki müptezel çıkıp “Türkiye’den başka vatandaşından para isteyen ülke var mı? Tüm ülkeler vatandaşına çare olurken, bizde tersi oluyor. Beceremiyorsunuz!” diye ahkam kesiyor…



Yani böylesine bir dönemde ne yazık ki ülkem siyasetinde koltuk savaşları üzerinden utanmazlık tavan yapmış!



Devlet yardım kampanyası yapar mı diye sosyal medyayı kuşatma altına alanlar “Milli dayanışma ruhu” ndan korkuyor..

*

Ey müptezeller!..

Ey gözleri Tayyip Erdoğan düşmanlığından başka bir şey görmeyenler...

Fransa Devleti yardım kampanyası başlatmış..

İspanya Devleti başlatmış…

IBAN numarası devlet verir mi diyorsunuz ya!

İşte İspanya Devletinin yardım çağrı belgesi ve verdiği IBAN numarası…

Gözünüze girsin dememek mümkün mü?





Keza Almanya kampanya başlatmış…

Dünyanın en önemli ilaç sektörlerinden biri olan Alman Beiersdorfer 50 milyon Euro ile Alman devletine bağışlamış..





O ülkelerde çıkıp kimse “Alman, Fransız, İtalyan, İspanya devleti dileniyor” demiyor.

Ama Türkiye’de!

Türk Devleti dilenci oluyor!..

Yazıklar olsun...

Milletin dayanışma ruhu korkutuyor birileri!..

"Hükümet vatandaştan para dileniyor " diyen soytarılar sözüm size..



IMF’nin "Türkiye ve Rusya hariç 181 ülke korona ile mücadelede yardım talebinde bulundu." şeklindeki açıklamasını gözlerinize girsin...

İşte "dilencilik yapıyor " dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti bugün bu noktaya geldi. Hemde bütün oyunlarınıza karşı!..

*



Bunun bir dünya savaşı olduğu bir gerçek değil mi?

Bütün dünya virüs ile mücadele verirken binlerce insanını savaşta olarak kaybetmiyor mu?

Bu olağanüstü hal de devlet-millet kenetlenmesi gerekmez mi?

Ceyhan Mumcu hoca bugün yaşanan sürecin bir savaş olduğunu anlatan çok güzel ve anlamlı bir paylaşıp yapmış...

Demiş ki;

"Zengin ve tuzu kuru bazıları diyor ki "Devlet vatandaşa para vereceği yerde vatandaştan para istiyor" Şimdilik isteğe bağlı, mecbur kalınırsa zorunlu da olabilir. Atatürk'ün Tekalif-i Milliye Emirleri olmasa Kurtuluş Savaşını kazanabilir miydik?"

Sonra o günkü destek çağrısını paylaşmış..



Ah Ceyhan hocam kime anlatacaksın ki!..

*

Bitmedi...

Bir başka üzüntü kaynağı...

Dua edeyim diyenlerle dalga geçenleri mi ararsın…

Okunan ezandan rahatsız olana mı bakarsın…

Okunan selaya "Nereden çıktı şimdi?" laf diyen mi ararsın!..

Bizim ülkemiz bu gerçekleri yaşıyor...

Diğer tarafta…

İtalya ve İspanya hastanelerinde elleri açmış Allah'tan yardım isteyen dua eden sağlıkçıları görüyoruz..

ABD Senatosu’nda Trump’ın huzurunda Kuran ı Kerim okunuyor.

İspanya’da kiliseden ezan sesi yükseliyor..

Almanya’da camiden ezan sesi yükseliyor..

Herkes bir taraftan bilimin ışığında tedbirlerini alırken diğer taraftan Allah’a sığınmış…

"Gavur "dediğin insanlar bugün duanın manevi gücünü yanına almak için ellerini Allaha açarken benim ülkemde sözde müslümanım diyen bazıları duadan adeta korkarken "İman'dan İBAN' a" diye dalga geçiyor..

Allah sizi islah etsin...

*



Öyle bir muhalefet ki!..

Sayelerinde “Korona Virüsü “salgınında bile bu ülkede kutuplaşmayı, birbirimize düşman olmayı yine başarttı..

Bravo!..

Çünkü meseleleri özüm yemek değil bağcıyı dövmek!..

Resmen "fırsat bu fırsat at" diyerek “Yeter ki Erdoğan gitsin” dercesine ölü sayısı artmasını bekleyip kullanmaya hazırlandıkları apaçık belli oldu...

Belli ki!..



Gezi’de başaramadılar…

17-25’te başaramadılar…

MİT tırlarında başaramadılar…

Hendek ayaklanmasında başaramadılar…

15 Temmuz hain darbe girişiminde başaramadılar…

Küresel ekonomik saldırıda başaramadılar…

Şimdi Tayyip Erdoğan'ı vurabilmek ve devirebilmek için son silahları son umutları korona virüs olmuş durumda...

Yazımın başında "Erdoğan gideceksin " tweeti atan kişi HDP'den Milletvekili seçilen Barış Atay...

İşte bütün dertleri bu!..

Bu sadece kendisinin değil başını CHP çektiği HDP destekli ideolojik görüşünün yansımasından başka bir şey değil...

Ya böylesine kritik bir süreçte bu ülke muhalefetinin iki güzel sözü, iki moral verecek sözü olamaz mı?

Yok !..

Bir felaket tellalı!..

İYİ Parti' ninde yandan çarklı olduğunu söylemek zor mu?

Bakın ortalığa düşen Özgür Özel'lere, Gürsel Tekin'lere, Veli Ağbaba' lara, Aytun Çıray' lara görürsünüz...

Özgür Özel'i dinliyorum !..

"Bu ne şiddet bu ne celal " dememek mümkün değil..

Gözü, başı, burnu her tarafı oynuyor konuşurken!..

Ama yine başaramayacaklar...

Hala anlayamadılar mı 18 yıldır Tayyip Erdoğan'ın bunca badireyi nasıl atlattığını, bunca hizmeti nasıl yaptığını?

Tayyip Erdoğan'ın arkasındaki güç kim?

Cevabını verdiğiniz zaman yine yıkamayacağınızı anlarsınız!...

*



Sevgili dostlar…

Sevgili Kardeşler…

Değerli Büyükler…

Evde kalalım...

Kurallara uyalım...

Bir olacağız böylesine kritik böylesine olmak yada olmamak adı taşıyan hayati bir süreçte millet olarak arasına tefrika girmesine izin vermeyeceğiz...

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy der ki;

“Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez”

Yazımı milli dayanışma ruhunu en güzel şekilde anlatan" BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM" destek kampanyası ile noktalamak istiyorum...

Kampanya ya karşı çıkanların niyeti Türk milletinin devletinin yanında durarak bir kez daha dayanışma ruhunu ortaya koyacak olmasıdır..

Tıpkı 15 Temmuz gecesi sahaya inip darbecileri bertaraf etmesi gibi...