Şimal öldü mü eşi açıklama yaptı! Kanserle dalgamı geçiyorum demişti
Şarkıcı olan Şimal 4 yıldır kanser tedavisi görüyordu. Şimal'in öldüğüne dair haberler çıkınca eşi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şimal'in durumu çok ağır ve kocası 'kritik' diyor. Ünlü sanatçı kanser hastalığı beyninde metaztas yapınca sosyal medyasında saçını kazıttığı görüntüyle birlikte 'belirtileri' yazmıştı. Kanserle dalga geçtiğini söyleyen Şimal, şimdi bir kez daha yaşam savaşı veriyor.
Şarkıcı Şimal, 2021 yılında meme kanserine yakalanmış, ardından beyninde bir tümör olduğunu öğrenmişti. Yakın zamanda tedavi süreçlerini tamamlayarak sağlığına kavuşan ünlü şarkıcı Şimal, 4 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyaya Şimal'in öldüğüne dair haberler düşünce kocası açıklama yaptı.
4 yıldır kanserle mücadele eden Şimal'den kötü haber geldi. "Ölüm haberleri" yalanlansa da eşinin açıklamasına bakılırsa durumu kritik.
Şimal'in vefat ettiği yönündeki söylentileri yalanlayan eşi instagram hesabından şu paylaşımı yaptı;
-"Eşimin durumu kritik. Ölüm haberi yalandır".
Saçlarını kazıttığında kanseri şöyle anlatmıştı:
- Eee kolay değil 4 senedir kanserle mücadele ediyoruz. Aslına bakarsanız en güçlü duruşumuz bu son metastaz da oldu diyebilirim. Her evresinde bir şey öğretti. Artık bizi üzmesine izin vermiyor aksine biz dalga geçiyoruz onunla.