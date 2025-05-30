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Şimal öldü mü eşi açıklama yaptı! Kanserle dalgamı geçiyorum demişti

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Şimal öldü mü eşi açıklama yaptı! Kanserle dalgamı geçiyorum demişti

Şarkıcı olan Şimal 4 yıldır kanser tedavisi görüyordu. Şimal'in öldüğüne dair haberler çıkınca eşi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şimal'in durumu çok ağır ve kocası 'kritik' diyor. Ünlü sanatçı kanser hastalığı beyninde metaztas yapınca sosyal medyasında saçını kazıttığı görüntüyle birlikte 'belirtileri' yazmıştı. Kanserle dalga geçtiğini söyleyen Şimal, şimdi bir kez daha yaşam savaşı veriyor.

Şimal öldü mü eşi açıklama yaptı! Kanserle dalgamı geçiyorum demişti - Resim: 1

Şarkıcı Şimal, 2021 yılında meme kanserine yakalanmış, ardından beyninde bir tümör olduğunu öğrenmişti. Yakın zamanda tedavi süreçlerini tamamlayarak sağlığına kavuşan ünlü şarkıcı Şimal, 4 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyaya Şimal'in öldüğüne dair haberler düşünce kocası açıklama yaptı. 

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Şimal öldü mü eşi açıklama yaptı! Kanserle dalgamı geçiyorum demişti - Resim: 2

4 yıldır kanserle mücadele eden Şimal'den kötü haber geldi. "Ölüm haberleri" yalanlansa da eşinin açıklamasına bakılırsa durumu kritik. 

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Şimal öldü mü eşi açıklama yaptı! Kanserle dalgamı geçiyorum demişti - Resim: 3

Şimal'in vefat ettiği yönündeki söylentileri yalanlayan eşi instagram hesabından şu paylaşımı yaptı;
-"Eşimin durumu kritik. Ölüm haberi yalandır".

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Şimal öldü mü eşi açıklama yaptı! Kanserle dalgamı geçiyorum demişti - Resim: 4

Saçlarını kazıttığında kanseri şöyle anlatmıştı:
- Eee kolay değil 4 senedir kanserle mücadele ediyoruz. Aslına bakarsanız en güçlü duruşumuz bu son metastaz da oldu diyebilirim. Her evresinde bir şey öğretti. Artık bizi üzmesine izin vermiyor aksine biz dalga geçiyoruz onunla. 

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