Şimal öldü mü eşi açıklama yaptı! Kanserle dalgamı geçiyorum demişti

Saçlarını kazıttığında kanseri şöyle anlatmıştı:

- Eee kolay değil 4 senedir kanserle mücadele ediyoruz. Aslına bakarsanız en güçlü duruşumuz bu son metastaz da oldu diyebilirim. Her evresinde bir şey öğretti. Artık bizi üzmesine izin vermiyor aksine biz dalga geçiyoruz onunla.