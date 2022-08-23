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Silivri'de kaymakamlıkta hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Silivri'de kaymakamlıkta hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

SİLİVRİ Kaymakamlık binasında hareketli dakikalar! Elinde bıçakla kaymakamlıkta görevli polislere saldırdığı iddia edilen bir kişi, vurularak etkisiz hale getirildi.

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Silivri'de Kaymakamlık binasında hareket dakikalar yaşandı. İddiaya göre bir kişi elinde bıçakla Kaymakamlıkta görevli polislere saldırdı.

Saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Ayrıntılar gelecek...

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