'Silikonların patlayacak'! Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu estetik güzeli çıktı
Fox TV'de yayınlanan Mahkum'da başrolleri Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya, Melike İpek Yalova ile paylaşan Hayal Köseoğlu'nun son pozları olay olurken genç ismin estetiksiz halleri şaşırttı.
Oyunculuğa küçük yaşta Ruhsar ve Mahallenin Muhtarları dizileriyle başlayan Hayal Köseoğlu, Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl gibi efsane dizilerde rol alsa da asıl çıkışını Mucize Doktor dizisiyle yapmıştı.
Güney Kore dizisi olan Good Doctor'dan ekrana uyarlanan Mucize Doktor'da Açelya Dingin karakterini canlandıran Köseoğlu başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle göz doldurmuştu.
Mucize Doktor'un ardından yine bir Güney Kore dizisi olan Defendant uyarlaması Mahkum ile Köseoğlu seyirciyle buluştu.
Mahkum’da Sasha karakterine hayat veren Köseoğlu, performansıyla tam not aldı.