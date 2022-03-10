'Silikonların patlayacak'! Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu estetik güzeli çıktı

Oyunculuğa küçük yaşta Ruhsar ve Mahallenin Muhtarları dizileriyle başlayan Hayal Köseoğlu, Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl gibi efsane dizilerde rol alsa da asıl çıkışını Mucize Doktor dizisiyle yapmıştı.