Şile Belediye Başkanı dahil 5 kişi hakkında tutuklama talebi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Şile Belediyesi hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “irtikap”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Kabadayı dahil 6 kişi savcılığa sevk edildi. Savcılık, 5 kişinin tutuklanmasını, 1 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep ederken, şüphelilerin hakimlik işlemleri devam ediyor.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen Belediye Başkanı Kabadayı'nın da arasında olduğu 6 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Savcılık, Kabadayı'nın arasında olduğu 5 şüpheliyi tutuklanma, 1 şüpheliyi ise adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemlerinin başlaması bekleniyor.