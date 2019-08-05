Sıla'ya seyirci şoku! Sıla'yı dinleyenler bir bir konser alanını terk ettiler!

Büyük bir heyecanla Sıla'yı dinlemeye gelen seyirci, bir süre sonra tuhaf bir durumla karşı karşıya kaldı. Ünlü şarkıcı, verdiği konserde şarkılarını oturarak söylemesi, ayağa kalkmaması seyirciyi kızdırdı. Sıla'yı dinlemeye gelenler tepki olarak konser alanını bir bir terk ettiler.