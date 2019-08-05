Sıla'ya seyirci şoku! Sıla'yı dinleyenler bir bir konser alanını terk ettiler!
BODRUM'da konser veren Sıla Gençoğlu, konser boyunca oturarak şarkı söyleyince seyircilerin tepkisini çekti. Sıla'yı izleyenler tepki olarak konser alanını terk etti.
Son olarak aşk itirafı yaparak ünlü şef Hazer Amani ile birlikteliğini açıklayan Sıla Gençoğlu, Bodrum'da hayranlarıyla buluştu. Geçtiğimiz akşam, Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alan güzel şarkıcı Sıla, konser boyunca şarkılarını oturarak söyleyince tepki çekti.
Büyük bir heyecanla Sıla'yı dinlemeye gelen seyirci, bir süre sonra tuhaf bir durumla karşı karşıya kaldı. Ünlü şarkıcı, verdiği konserde şarkılarını oturarak söylemesi, ayağa kalkmaması seyirciyi kızdırdı. Sıla'yı dinlemeye gelenler tepki olarak konser alanını bir bir terk ettiler.
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde de Bodrum'da tatil yapan Sıla'nın kapısına jandarma dayanmış ve gece yarısı ifade vermek zorunda kalmıştı.
Bitez'de ormanın içinde kiraladığı eve gece yarısı jandarmalar gelen Sıla, arkadaşlarıyla verdiği partiden pişman oldu. Altı arkadaşıyla beraber havuz başında eğlenen ve müziğin sesini sonuna kadar açan Sıla Gençoğlu, gecenin sonunu ifade vererek bitirdi.