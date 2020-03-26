Sıla'nın canlı yayını kapatamamasıyla Şahan Gökbakar bakın nasıl dalga geçti
Şahan Gökbakar, Sıla'nın Instagram canlı yayınını kapattı zannedip yaptığı hareketiyle dalga geçince herkes gülmekten kırıldı.
Şahan Gökbakar, bu sefer şarkıcı Sıla'yı diline doladı. Koronavirüs salgını nedeniyle ünlü isimler birer birer Instagram hesaplarından canlı yayınlar açarak sevenleriyle buluşmaya başladı. Sıla da sevenleri için zaman zaman Instagram'dan canlı yayın açarak mini konserler veriyordu.
Fakat Sıla son canlı yayınında talihsiz bir an yaşadı. Bu durumu fark eden Şahan Gökbakar da Sıla'yı tiye aldı. Gökbakar, Instagram'da açtığı canlı yayını kapattığını zannederek rahat hareket eden ancak sonrasında fark ederek yayını kapatan Sıla'ya gönderme yaptı.
Sıla, canlı yayınının son bulduğunu kendisini dinleyenlere söylemenin ardından canlı yayını kapattığını sandı.
Instagram'da canlı yayını kapattığını sanan Sıla, rahat bir nefes alıp arkasına doğru yaslanınca fark etti ki yayın hala devam ediyor.