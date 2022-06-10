Silahlı saldırıya uğradım dedi gerçek bambaşka çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde aracı ile seyrederken silahlı saldırıya uğradığını iddia eden film yapımcısı S.A., karakola giderek şikayetçi oldu. Yapılan araştırmaların ardından, ormanlık alandan sıkılan kurşunun S.A.’nın silahından çıktığı tespit edilirken, şüpheli ise suç uydurduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Abone ol

Geçen 30 Mayıs tarihinde Göltürkbükü Jandarma Karakol Komutanlığı’na müracaatta bulunan film yapımcısı 49 yaşındaki S.A., Torba-Gölköy istikametinde kendisine ait 48 ADP 936 plakalı kamyoneti ile seyir halindeyken aracına ormanlık alan içerisinden üç el ateş edildiğini ve kurşunlardan birinin aracına isabet ettiğini beyan etti. S.A., karakolda elinden swap örneği alınmasını ise reddetti.

3 adet boş kovan bulundu

Bahse konu olay, bazı yayın organlarında haber oldu. S.A.’nın jandarmaya yaptığı şikayetin ardından Göltürkbükü Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT’ın olay yerinde yaptığı inceleme ve araştırma sonucunda aracın sağ arka kapı saç üzerinde yaklaşık 5-6 santim ebatlarında bir adet mermi giriş ve çıkış izi tespit edildi. Ayrıca, olay yerine yaklaşık 500 metre mesafede orman yolu üzerinde 3 adet 9 mm boş kovan bulundu.

Silahlarına taşıma ruhsatı talep etmiş

Şahsın olay öncesinde emniyete müracaat ederek adına kayıtlı 3 adet bulundurma ruhsatlı tabancaya can güvenliği gerekçesiyle taşıma ruhsat talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Şahsa ait 3 adet ruhsatlı tabanca ve olay yerine uzak noktada bulunan 3 adet boş kovan Söke Jandarma Kriminal Laboratuvarına mukayese amacıyla gönderildi.

Suç uydurma suçlamasıyla gözaltına alındı

Yapılan mukayese sonucunda 3 adet boş kovanın S.A. adına ruhsatlı 9 mm tabancadan atıldığı tespit edildi. Suç uydurma suçlamasıyla gözaltına alınan S.A., sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.