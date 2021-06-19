Sıla'dan İlker Kaleli'ye aşk dolu doğum günü şiiri! İnstagram'ı 'baydılar'

"Sen bana bu hayatın armağanısın"

Sıla, İlker Kaleli'nin çektiği anlaşılan kendi fotoğrafını koyarak şu sözleri yazdı:

“O tuttuğun elim değil, kalbim. Eğildikçe değdim içime. Geçen zamanın ardından baktım. Hanın kapılarını kapattım. Buralara varana dek Yel de esti, kasırga da vurdu

Sen olursan bir kırk yıl daha deviririm gibi bir cesaret var şimdi içimde. O baktığın gözüm değil, kalbim Ve sen bana bu hayatın armağanısın. 40 sene bekledim. Şükranla Doğum günüm kutlu olsun.”