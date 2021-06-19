Sıla'dan İlker Kaleli'ye aşk dolu doğum günü şiiri! İnstagram'ı 'baydılar'
Şarkıcı Sıla ve oyuncu İlker Kaleli aşkı sosyal medyada son günlerde yaptıkları paylaşımlarla çok konuşulan ilişkilerden biri... Sıla kendi doğum gününde sevgilisi İlker Kaleli'ye hem övgüler yağdırdı hem de aşkını şiirsel sözlerle haykırdı. Sıla, Kaleli'ye, "Sen bana bu hayatın armağanısın. 40 sene bekledim" sözleriyle seslendi.
Kendi doğum gününde sevgiliye ilan-ı aşk...
Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, oyuncu İlker Kaleli'ye yine ilan-ı aşk etti, hem de kendi doğum gününde, şiir gibi bir yazıyla seslenerek...
"Sen bana bu hayatın armağanısın"
Sıla, İlker Kaleli'nin çektiği anlaşılan kendi fotoğrafını koyarak şu sözleri yazdı:
“O tuttuğun elim değil, kalbim. Eğildikçe değdim içime. Geçen zamanın ardından baktım. Hanın kapılarını kapattım. Buralara varana dek Yel de esti, kasırga da vurdu
Sen olursan bir kırk yıl daha deviririm gibi bir cesaret var şimdi içimde. O baktığın gözüm değil, kalbim Ve sen bana bu hayatın armağanısın. 40 sene bekledim. Şükranla Doğum günüm kutlu olsun.”
Sıla'nın bu aşk haykırışı sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar Sıla'yı 'fazla arabesk' ve 'süslü cümlelerle edebiyat' yapmakla eleştirirken, bazı takipçileri ise Sıla'nın bu duygusal satırlarını yere göğe koyamayarak, çiftin çok 'özendirici' bir aşk yaşadığı övgüsünü yaptı.
Ünlü İnstagram fenomeni ve ilişkiler hakkıında yazdığı kitaplarla tanınan Pucca'nın yorumu ise İnstagram'daki genel 'Sıla eleştirileri'nin özeti niteliğinde... Pucca, Sıla'nın romantik şiirine "Öff kusasım geliyor" ifadesiyle yaklaştı.