Sıla'dan 15 Temmuz'da tepki çeken konser! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Şehit yakınları ile Gazilerin tepkisine sebep olan bu konser haberin ardından önce Türkiye Gaziler ve Şehit Yakınları Vakfı Başkanı Lokman Aylar, bu hafta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la görüşeceklerini ve görüşmede bazı taleplerinin olacağını söyledi. Aylar, şu açıklamalarda bulundu;