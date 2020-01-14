Sıla ve Hazer Amani evlendi kendi düğününde sahne aldı işte 'Evet' dedikleri o anlar
Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani yılın düğününe imza attı. Amani'nin nikah şahidi Beyazıt Öztürk, Sıla'nın ise Serkan Güney ve Burak Erkul oldu.
Aşklarının ilk gününden beri her hareketleriyle basının dikkatini çeken Sıla ve Hazer çifti, dün Nişantaşı'ndaki evlerinde düzenlenen sade bir törenin ardından yine Nişantaşı'nda gerçekleşen bir düğün ile dünyaevine girdi.
Sıla'nın şahitliğini, menajeri Serkan Güney ve müzik direktörü Burak Erkul üstlenirken Hazer Amani'nin nikah şahidi ise Beyazıt Öztürk ve Kemal İnal oldu. Sade bir törenle dünyaevine giren çiftin nikahta "Evet" dediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Ayrıca Sıla, kendi düğününde de sahne alarak şarkılar söyledi.
Sıla ve Hazer Amani'nin nikah töreninden ilk görüntüler sosyal medyaya düşünce ise Sıla'nın Özlem Süer imzalı gelinliği herkes tarafından konuşuldu.
Geceye Sıla ve Hazer çiftinin ailelerinin yanı sıra 100'e yakın dostu katıldı. Beyazıt Öztürk, nikahın ardından habercilerin sorularını yanıtladı.