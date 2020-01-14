Sıla ve Hazer Amani evlendi kendi düğününde sahne aldı işte 'Evet' dedikleri o anlar

Sıla'nın şahitliğini, menajeri Serkan Güney ve müzik direktörü Burak Erkul üstlenirken Hazer Amani'nin nikah şahidi ise Beyazıt Öztürk ve Kemal İnal oldu. Sade bir törenle dünyaevine giren çiftin nikahta "Evet" dediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Ayrıca Sıla, kendi düğününde de sahne alarak şarkılar söyledi.

İşte Sıla ve Hazer'in nikahın o anlar