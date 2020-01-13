Sıla ve Hazer Amani bu akşam evleniyor düğün için hazırlıklar başladı
Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani bu akşam düzenlenecek olan düğün ile Nişantaşı’nda dünyaevine girecek. Hamilelik iddiaları da dilden dile dolanmaya devam ediyor.
Uzun bir süredir evelenecekleri konuşulan hatta Sıla'nın hamileliği nedeniyle erkene alındığı iddia edilen düğün bu akşam gerçekleşecek. Sıla ve Hazer Amani çiftinin bu akşam dünyaevine gireceği iddia edildi.
Gel Konuşalım'ın haberine göre Sıla ve Hazer Amani çifti, bu akşam Nişantaşı’ndaki Alancha’da düzenlenecek düğün töreniyle dünyaevine girecek.
Düğüne ise sadece çiftin yakınlarının katılacak. Akşam düzenlenecek tören için ikili, şimdilerde heyecanlı bir hazırlık süreci içinde.
Öte yandan ünlü çiftin nikahına dair merak edilenleri Hürriyet gazetesinden Onur Baştürk yazdı. Baştürk yazısında, "Sıla ve Hazer Amani çifti bu pazartesi Nişantaşı'ndaki Alancha'da yapacakları düğünle evleniyor. Düğüne sadece çiftin yakınları davetli" ifadelerini kullandı.