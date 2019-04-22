Sıla ve Ahmet davasında ikinci duruşma

Ne olmuştu?

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikâyetçi olmuştu. İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural hakkında hakaret, tehdit, basit yaralama suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede sanık Ahmet Kural ile 5 tanığın ifadesine yer verilmişti.