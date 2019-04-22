Sıla ve Ahmet davasında ikinci duruşma
Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin davanın ikinci duruşması bugün başladı.
Sıla ve Ahmet Kural arasındaki dava, Kural'ın esas hakkındaki savunmasını yapmak üzere 22 Nisan'a bırakılmıştı. Bugün, İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Ahmet Kural ve şikayetçi Sıla Gençoğlu avukatlarıyla birlikte katıldılar. Hakim dosyaya gelen evrakları okuyor.
Ne olmuştu?
Şarkıcı Sıla Gençoğlu, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikâyetçi olmuştu. İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural hakkında hakaret, tehdit, basit yaralama suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı.
İddianamede sanık Ahmet Kural ile 5 tanığın ifadesine yer verilmişti.
Sıla'nın doktor raporunun İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğünce incelendiği ve yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanma olduğu anlaşıldığı iddianamede yer almıştı. Ahmet Kural'ın, Sıla ile aralarında bir tartışmanın yaşandığını kabul ettiği belirtilen iddianamede, Sıla'nın evden gitmesini istemem üzerine seslerimizi yükselttik.
Fakat tehdit etmedim. Alkollüydük. Birbirimizi kollarından tutarak sarstık. Tartışma 15 dakika sürdü. Birkaç kere yere düştük. Sakinleştikten sonra Sıla evden ayrılırken ''Seni bitireceğim Ahmet'' dedi şeklindeki ifadesine de yer verilmişti. Davanın ikinci duruşması, bugün İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.