Sıla Türkoğlu sosyal medyadan paylaştı! Zürüh'ten aşk dolu kare...
Başarılı oyuncu Sıla Türkoğlu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin dünyasının ilgi odağında kalmaya devam ediyor. Ünlü isim, sevgilisi Ata Ayyıldız ile birlikte çıktığı Zürih tatilinden paylaştığı romantik pozlarla sosyal medyada gündem oldu.
Henüz 26 yaşında olmasına rağmen geniş bir hayran kitlesine ulaşan Türkoğlu, uzun süre rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Doğa karakteriyle büyük bir çıkış yakalamış, ardından projeye veda etmişti.
Diziden ayrılmadan önce sevgilisi Ata Ayyıldız’dan İtalya’da sürpriz bir evlilik teklifi alan güzel oyuncu, bu özel anın ardından sık sık seyahatleriyle gündeme geliyor. Evlilik planlarıyla ilgili sorulara ise daha önce, “Her şey çok güzel ve doğal ilerliyor, şu an plan yapmıyoruz” yanıtını vermişti.
Çiftin son durağı ise İsviçre’nin gözde şehirlerinden Zürih oldu. Tatilden karelerini Instagram hesabından art arda paylaşan Sıla Türkoğlu’nun fotoğrafları, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Türkoğlu’nun, evlilik yolunda ilerlediği sevgilisi Ata Ayyıldız ile verdiği samimi pozlar, takipçilerinden büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncunun doğal şıklığı ve romantik tatil kareleri, sosyal medyada “aşk dolu kaçamak” yorumlarıyla öne çıktı.