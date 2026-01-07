Sıla Türkoğlu sosyal medyadan paylaştı! Zürüh'ten aşk dolu kare...

Diziden ayrılmadan önce sevgilisi Ata Ayyıldız’dan İtalya’da sürpriz bir evlilik teklifi alan güzel oyuncu, bu özel anın ardından sık sık seyahatleriyle gündeme geliyor. Evlilik planlarıyla ilgili sorulara ise daha önce, “Her şey çok güzel ve doğal ilerliyor, şu an plan yapmıyoruz” yanıtını vermişti.