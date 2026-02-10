Sıla Türkoğlu İtalya'da evlilik teklifi almıştı! Yeni paylaştığı kareler olay...
Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız aşk paylaşımları ile olay oldu. İtalya'da evlilik teklifi alan oyuncu yeni paylaştığı kareler ile büyük beğeni topladı. İşte o paylaşım...
Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, İtalya tatilinde aldığı romantik evlilik teklifinin ardından sevgilisi Ata Ayyıldız ile mutluluğunu paylaşmaya devam ediyor. Aşkları tam gaz süren çift, bu kez sosyal medyada paylaştıkları yeni karelerle gündeme geldi.
26 yaşındaki başarılı oyuncu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.
Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Türkoğlu, uzun süredir iş insanı Ata Ayyıldız ile mutlu bir birliktelik yaşıyor.
Bir süre önce İtalya’da sevgilisine evlilik teklifi eden Ata Ayyıldız, bu romantik sürpriziyle çok konuşulmuştu. O anların ardından çiftin ilişkisi daha da güçlenirken, Sıla Türkoğlu’ndan yeni bir paylaşım geldi.