Sıla Türkoğlu Instagram'dan paylaştı! Son kareleri olay...
Genç oyuncu Sıla Türkoğlu, sanal medya paylaşımlarıyla bir kez daha gündeme geldi. Instagram hesabından peş peşe paylaştığı yeni kareler, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Doğa karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Diziden ayrılması magazin dünyasında çok konuşulmuştu.
26 yaşındaki oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu Ata Ayyıldız’dan İtalya’da evlilik teklifi almıştı. O anlar sosyal medyada büyük ilgi görmüş ve hayranlarından çok sayıda tebrik mesajı gelmişti.
Düğün tarihiyle ilgili sorulara ise şu yanıtı vermişti:
“Çok tatlı bir sürpriz yaptı. Çok beğendiğim bir yerde oldu. Hiçbir şey planlamıyoruz, her şeyin hayırlısı olsun.”
Sanal medyayı aktif kullanan oyuncu, son olarak Instagram’da yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni alırken, yorumlar da gecikmedi. Hayranları genç oyuncunun fotoğrafları için “çok güzel”, “harika görünüyorsun” ve “ışıltın başka” gibi yorumlar yaptı. Sıla Türkoğlu’nun paylaşımları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.