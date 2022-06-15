Sıla Şentürk vahşetinde tüyler ürperten detay! İnternet araması dehşete düşürdü

GİRESUN'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek (22) hakkında iddianame hazırlandı. Sanık hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi. İddianamede katil zanlısının cinayetten önce internetten, "Uçakta bıçak gider mi?" şeklinde arama yaptığının belirlendiği kaydedildi.

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GİRESUN Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'in (22) ifadeleri ile Giresun Adli Tıp Şube Müdürlüğü ve Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesinin otopsi raporlarına yer verildi.

Sanık için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince verilen 'akıl sağlığı tam' raporunun da yer aldığı iddianamede Gökçek hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi.

Sanığın eylemi öncesinde, "Uçakta bıçak gider mi" şeklinde internetten arama yaptığının belirlendiği kaydedildi.

Sanığın cinayet öncesi ve sonrası işlemiş olduğu suçu gizlemeye dönük eylemlerine işaret edilen iddianamede sürekli araç değiştiren sanığın kamera ve benzeri kayıt cihazlarının görüntü almasından kaçındığı belirtildi.

Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Gökçek'in yargılanmasına 7 Eylül'de başlanacak.