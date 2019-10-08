Sıla konserde dinleyicisi 'Ahey ahey' diye bağırınca şarkıyı yarıda kesip bakın ne yaptı
Sıla Gençoğlu, Harbiye konserinde 'Belalım' şarkısını seslendirirken komik anlar yaşandı.
Ünlü Şey Hazer Amani ile yaşadığı aşk ile gündemde olan ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, Harbiye konserilerine hız kesmeden devam ediyor. Bu sene Harbiye'de 7 gece konser verecek olan Sıla, dün gece yine sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.
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Sıla'nın sesi ve enerjisiyle şenlenen Harbiye'de konser anında herkesi güldüren anlar da yaşandı. Sıla, Sezen Aksu'nun 'Belalım' şarkısını seslendirirken konseri ön sıralardan izleyen bir hayranı bir anda ''Ahey ahey'' diye bağırınca olanlar oldu.
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Seyirciden gelen sese aldırmadan şarkısını okumaya devam eden Sıla, izleyicisinin yaptığına dayanamayınca ise şarkısını yarıda keserek kahkaha atmaya başladı.
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Eğlenceli anlarıyla dikkat çeken Sıla, "O ne demek ya. Düşünme, düşünme, düşünme" diyerek kahkaha attı.
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