Sıla İlker Kaleli 'aşkının meyvesi'... 'Bin Yılın Aşk Mektupları'

Kitabın diğer yazarı İrat da, İnstagram hesabından paylaştığı yazıda "Biz böyle bir şey yaptık "Mektuplar geldi gitti, kitaplar raflardan indi, edebiyat sohbetleri yapıldı, yazıldı, düzeltildi ve sonunda bu hale geldi. Sıla’yla çalışmak hem öğretici hem de fazlasıyla motive ediciydi. “Beauvoir’a mutlaka bakalım” “Ya Anais Nin, onsuz olmaz” Tartışa konuşa geçen süreç umarım okura da güzellik getirir. " dedi.