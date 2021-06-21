Sıla İlker Kaleli 'aşkının meyvesi'... 'Bin Yılın Aşk Mektupları'
Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, söz yazarlığı ve yorumculuktaki başarısını edebiyata taşıyor! Gençoğlu,Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafta "Bin Yılın Aşk Mektupları" isimli bir kitap çıkardığını duyurdu. Gençoğlu'nun kitap müjdesi, hayranlarına ve takipçilerine, son dönemde İlker Kaleli ile birlikte olan fotoğraflarına yazdığı romantik yazıları anımsattı. Sıla'nın takipçileri kitabı, İlker Kaleli ile olan aşkının 'meyvesi' olarak yorumlarken, bu aşkın kitabın ilhamı olduğunu ileri sürdü.
Güçlü sesiyle olduğu kadar, son dönemde oyuncu İlker Kaleli ile yaşadığı sürpriz ilişki ile de sıklıkla magazin gündemine gelen Sıla Gençoğlu, İnstagram'dan kitabının kapağını paylaştı. Yazar Ali Murat İrat ile beraber hazırladığı "Bin Yıllık Aşk Mektupları" isimli kitabını duyuran Gençoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İlk fotoğraf Ekim ayından. Çalışırken. Size bu kadar hızlı ulaşabileceğini belki de henüz bilmezken. Ali Murat "Hadi" demesen ben kolları sıvamazdım, net.Sayende oldu. Benim için müthiş bir okuma ve çalışma süreciydi. Yıllardır kaldırmadığım kapaklar, bihaber olduğum metinler, başka başka odalar..."
" Zamanın boşuna inatla! Başta Doğan kitap, Cem Erciyes, Mehmet Said Aydın ve Sema Çubukçu olmak üzere bizimle derine inen kıymetli ekibimiz ve dostlarımıza candan teşekkürler."
Kitabın diğer yazarı İrat da, İnstagram hesabından paylaştığı yazıda "Biz böyle bir şey yaptık "Mektuplar geldi gitti, kitaplar raflardan indi, edebiyat sohbetleri yapıldı, yazıldı, düzeltildi ve sonunda bu hale geldi. Sıla’yla çalışmak hem öğretici hem de fazlasıyla motive ediciydi. “Beauvoir’a mutlaka bakalım” “Ya Anais Nin, onsuz olmaz” Tartışa konuşa geçen süreç umarım okura da güzellik getirir. " dedi.